Terremoto a Napoli e Pozzuoli scossa di magnitudo 4 4 nei Campi Flegrei | crolla un controsoffitto scuole chiuse in zona

Una fortediè stata avvertita apoco dopo l’una di stanotte, 13 marzo 2025. La, di4.4, ha avuto come epicentro ladei. Ma è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo partenopeo anche per la durata prolungata. Diverse le persone hanno abbandonato le rispettive abitazioni per scendere in strada. Una donna coinvolta nel crollo deldi casa sua aè stata estratta viva dalle macerie. I sindaci dihanno emanato un provvedimento di chiusura delleper ragioni di sicurezza. Allaprincipale ne sono seguite altre sei.L’epicentroLa più forte di queste scosse, di1.6, è stata registrata alle ore 1.40. L’ultima, alle 3.26, è stata di1.1. L’epicentro dellaprincipale è stato registrato in mare, a solo due chilometri di profondità, nei pressi di via, dove comincia il Comune di