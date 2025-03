Primacampania.it - Terremoto a Napoli: all’1.25 scossa 4.4, poi un interminabile sciame sismico. Crollato un solaio a Pozzuoli

– Un violentodi magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei nella notte del 13 marzo, con epicentro in mare a soli due chilometri di profondità, nei pressi di via, al confine tra. La, avvenuta alle 1:25, è stata seguita da altri sei eventi sismici, il più forte dei quali di magnitudo 1.6 alle 1:40 e l’ultimo di magnitudo 1.1 alle 3:26. Il sisma è stato avvertito in un’ampia area della Campania, causando panico tra la popolazione.Molti residenti si sono riversati in strada nei quartieri napoletani di Fuorigrotta e Bagnoli, così come nel comune di Portici e nelle località flegree di Bacoli, Quarto e Monte di Procida. I vigili del fuoco sono intervenuti aper il crollo di unche ha intrappolato una persona sotto le macerie, successivamente estratta viva.