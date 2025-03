Tvzap.it - Terremoto 4.4 nella notte in Italia: danni a cose e edifici

4.4in. Una nuova e violenta scossa diè stata avvertita in tutta la zona di Napoli causando spavento nei residenti, riversatisi per le strade nel cuore della. Il sisma è stato registrato all’1.25, ed è stato preceduto da un boato. L’intensità, analoga a quella del 20 maggio del 2024, è stata la più forte degli ultimi 40 anni. Il prefetto di Napoli ha convocato il Centro coordinamento soccorsi per gestire la situazione; si contano infatti diversi. Notizia in aggiornamento (.)L’epicentro delregistrato ai Campi Flegrei è stato localizzato a 3 km di profondità in prossimità di via Napoli a Pozzuoli. L’intensità della magnitudo è stata di 4.4. In seguito alla scossa si è aperto uno sciame sismico che nelle ore successive ha fatto registrare una serie di scosse di più lieve intensità, di magnitudo inferiore a 2.