Terremoti ed eruzione nei Campi Flegrei | scontro tra due scienziati dell’INGV

Durante una trasmissione televisiva andata in onda di recente su NANO TV (CLICCA QUI PER RIVEDERLA), il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, dipendente, ha accusato il suo collega Giuseppe De Natale e i direttori dell’Osservatorio Vesuviano, di non aver diffuso informazioni corrette sulla pericolosità del fenomeno del bradisismo, di aver dichiarato in tutte le sedi che .edneitra dueIl Blog di Giò.