Lanazione.it - Ternana, occhi già alla gara contro la Spal. Aloi: "Grande intesa, pronti a combattere"

Distanze dimezzate e due turni, derby inclusi, che avrannopeso specifico nella lotta al vertice.e Virtus Entella torneranno in campo lunedì prossimo, entrambe alle 20.30,team assetati e tutt’altro che dimessi. I rossoverdi faranno visita, reduce dvittoria di Piancastagnaio. Abate non potrà contare su, per il quale l’ammonizione rimediatail Sestri Levante ha fatto scattare la squalifica. Sono da verificare le condizioni di Martella, che martedì nell’intervallo è rimasto negli spogliatoi per un fastidio al quadricipite femorale. Tito è entrato in diffida, aggiungendosi a Cicerelli, Fazzi, Maestrelli, Millico e Valla. Multa di 400 euro per la società rossoverde a causa del fumogeno lanciato dai tifosi della Curva Est nel secondo tempo.