Tennistavolo - Il bilancio. Settimana bella a metà

Arrivano sei vittorie e cinque sconfitte al termine della quinta giornata del girone di ritorno per le varie squadre delLucca impegnate nei vari campionati nazionali e regionali. Nelle serie nazionali due battute d’arresto. In "A2" girone "B" Di Fiore, Ragni e Puppo escono battuti 4-0 contro il Ferentino; mentre, nel girone "C" della "B1", i rossoneri cedono di misura 4-5 alla Farmacia Sant’Anna Roma. L’unico successo nelle nazionali arriva dal girone "I" della "C1" con Galli (3), Gherardi (2) e Niccoletti che liquidano 5-3 il Cascina Physis Servizi. Per quanto riguarda le serie regionali, sconfitta per ilLucca nel girone "B" della "C2" per 5-0 contro Bernini Livorno. Si riscatta la "D1" girone "A", sempre con i labronici, vincendo per 5-2 con Cattani (2), Ciacchini (2) e Abballe (1).