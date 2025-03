Gamberorosso.it - "Tenete vino e spiriti fuori dalle dispute commerciali". L'appello delle associazioni vitivinicole all'Europa

«Keep wine out of unrelated trades», scrive il Ceev, il più importante sindacato europeo dell'industria vitivinicola, appellandosi alla Commissione europea per far sì che il «resti al dida guerreche non lo riguardano». Già nel 2019, ileuropeo pagò il prezzo di una lunga disputa con gli Stati Uniti, che prese il via dalla nota controversia aerospaziale Boeing-Airbus. Il neo presidente Donald Trump, stavolta, ha scelto di innalzare da aprile le tariffe del 25% sui beni del Vecchio Continente (sebbene oggi abbia dichiarato di essere pronto ad arrivare al 200%) , a partire da acciaio e alluminio, comprendendo anche quelli agricoli, mentre l'Unione europea si è detta pronta a rispondere colpo su colpo, e in modo proporzionale, con un iniziale pacchetto da 26 miliardi di euro di dazi sui prodotti statunitensi (che valgono il 5% del totale esportato dall'Ue negli Usa), illustrato dalla presidente Ursula von der Leyen.