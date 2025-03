Dilei.it - Tendenze capelli primavera 2025, tagli e colori ideali per i 30 anni

Il dolceamaro traguardo dei 30è arrivato, e la voglia di sentirsi anche esteriormente come una nuova versione di sé si fa spazio con forza. Una sensazione che, unita all’imminente apertura della bella stagione, non può che significare solo una cosa: il cambio look è alle porte.Idipiù glamour della: ultra corti o xxl?Ledellanon conoscono mezze misure, ed in senso letterale: si passa con sconvolgente nonchalance da estremi pixie cut, con lunghezze tanto accorciate da sembrare quasi rasate, alle chiome chilometriche e selvagge incarnate alla perfezione dal concetto di Nirvana cut, hairstyle dall’apparenza rilassata e vagamente grunge. Dall’alto della vetta ecco poi spiccare il caschetto, classico intramontabile che non smette mai di sedurre e che per la bella stagione alle porte assume varianti fresche e personalizzate.