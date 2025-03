Isaechia.it - Temptation Island, coppia protagonista lo scorso anno scaccia le voci di crisi: la mossa social

Nelle scorse ore unadi ex protagonisti della penultima edizione diha smentito ledi una, di cui si era ampiamenteferato nelle ultime settimane.Stiamo parlando di Valerio Palma e Diandra Pecchioli. I due avevano preso parte all’undicesima edizione die dopo un percorso piuttosto burrascoso, che aveva messo alla prova il loro sentimento, i due avevano comunque deciso di uscire insieme.Dopo la fine del programma i due si erano spesso mostrati insieme sui, testimoniando quindi come la loro relazione stesse proseguendo al meglio, ma negli scorsi giorni una storia di Diandra che parlava della fine della storia con Valerio aveva messo in allarme i fan (ve ne abbiamo parlato QUI):Con Valerio è tutto finito. Ci ho provato fino all’ultimo ma a lui non è mai importato nulla di me.