Sport.quotidiano.net - Tegola in casa Civitanovese. Padovani out per tre settimane

Leggi su Sport.quotidiano.net

in, Ettoresarà fuori per diverse. L’attaccante rossoblù, che si era infortunato la scorsa settimana in allenamento e che quindi ha saltato la trasferta di Isernia, deve fare i conti con uno stiramento. Si stimano tempi di recupero di almeno 20 giorni. Si tratta del secondo infortunio in stagione per l’ex Tolentino: era già accaduto a dicembre, prima del match interno contro la Sambenedettese. Poi c’è stata la sosta di Natale che gli ha permesso di recuperare. Anche stavolta, però, può consolare la presenza di un’altra sosta, quella di domenica dovuta al torneo di Viareggio, con la ripartenza del campionato prevista per il 23 marzo. Non è ancora tornato in gruppo il collega di reparto Luis Vila, ma in questo caso le speranze di riaverlo per quella data sono molto più concrete.