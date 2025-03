Tecnologie pulite e decarbonizzazione | 42 miliardi per 77 interventi d’avanguardia

Leggi su Ildenaro.it

Sono stati firmati ieri gli accordi di sovvenzione per 77 progetti dia seguito dell’annuncio dei risultati del bando Innovation Fund 2023 (IF23) nell’ottobre 2024. Si prevede che i progetti selezionati da 18 paesi europei entreranno in funzione tra il 2025 e il 2031. Il finanziamento proviene dalle entrate del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE.Le sovvenzioni variano da 1,4 milioni di euro a 262 milioni di euro per progetti con il potenziale di ridurre le emissioni di circa 397,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nei primi dieci anni di attività. Oltre ai 77 progetti che hanno finalizzato accordi di sovvenzione oggi, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA) ha invitato 6 progetti dalla lista di riserva a preparare i loro accordi di sovvenzione.