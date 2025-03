Tecnologia, per l’Einstein Telescope progetto apripista finanziato dal Mur

Leggi su Ildenaro.it

Modelli teorici per fare daalle attività del, il futuro cacciatore europeo di onde gravitazionali che l’Italia si è candidata a ospitare in Sardegna, a Sos Enattos: è l’obiettivo delcon 2 milioni di euro dal Ministero dell’Università e la Ricerca nell’ambito del secondo bando del Fondo Italiano per la Scienza. Alla guida delc’è il fisico teorico Paolo Pani, di Sapienza Università di Roma, della sezione dell‘Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Roma1 e membro della collaborazione scientifica Einstein. Dopo gli studi e il dottorato all’Università di Cagliari, Pani ha lavorato in Portogallo e negli Stati Uniti. Il suo, intitolato ‘Et-Now: fisica fondamentale, cosmologia e fisica nucleare con’, partirà nei prossimi mesi e per tre anni preparerà il terreno al nuovo osservatorio per le onde gravitazionali, la cui attività è prevista non prima del 2035.