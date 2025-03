Ilgiorno.it - Tavolata in città. C’è la cena interculturale

Leggi su Ilgiorno.it

Lasi prepara ad accogliere la quarta edizione dello “Speciale Iftar Street“, l’evento organizzato dall’Associazione Jasmine in collaborazione con l’Associazione Culturale Italo-Araba e con il patrocinio delladi Legnano. L’appuntamento è fissato per sabato 15 marzo 2025, in via Tasso, a partire dalle 18.00. Il tratto di strada compreso tra il civico 3 e il civico 10 sarà chiuso al traffico e allestito per la grande, fino a 500 posti. L’Iftar, il pasto serale che interrompe il digiuno quotidiano durante il mese di Ramadan, rappresenta un momento di condivisione tra culture e comunità diverse. L’evento è gratuito, ma è richiesta la prenotazione.