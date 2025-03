Internews24.com - Taremi Inter, il club riflette sul futuro dell’iraniano: in estate può essere addio?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilsul: inpuò? Il punto sugli scenari per i nerazzurriIl Corriere dello Sport si è soffermato su diversi temi legati al mercatodella prossima: secondo il quotidiano sportivo ildi Viale della Liberazioni farà inevitabilmente delle riflessioni anche suldi Mehdi. L’attaccante arrivato a Milano soltanto la scorsaa parametro zero dal Porto, fino ha disatteso le aspettative: da qui l’idea dei dirigenti dire se mantenerlo o meno nella rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi per il prossimo anno.– «Uno se non due difensori centrali, da pescare, magari, in un elenco che comprende Hien, Bijol, Beukema e Gila. A centrocampo, l’uscita scontata di Frattesi potrebbe aprire ad un nuovo innesto.