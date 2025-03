Ilgiorno.it - Tanti politici alla mostra per Berlinguer

Leggi su Ilgiorno.it

È stata inaugurata domenica scorsa e resterà aperta ancora da oggi a domenica lasu Enricoallestita a Cogliate dal Circolo Pd Alte Groane. Sono esposte fotografie, documenti, registrazioni audio e video che raccontano il percorso politico dello storico segretario del Pci morto nel 1984. "Siamo molto soddisfatti per l’enorme partecipazione di pubblico e per l’importanza e la qualità degli interventi che ci hanno permesso di fare un’interessante e non banale riflessione sull’impegno politico, partendo dstoria e dall’esempio di Enrico, per ragionare sull’oggi e sulle sfide attuali del nostro mondo, per tornare a costruire un’idea politica che sia anche un’idea di popolo ed elaborare un nuovo pensiero per una società diversa" commenta Davide Casata, organizzatore dell’evento e segretario del Pd delle Alte Groane.