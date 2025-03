Lanazione.it - Tango e scuola, incontro dibattito su prospettive e formazione

Leggi su Lanazione.it

Grande musica ed emozioni senza tempo, sensazioni e insegnamenti che abbracciano epoche e ambiti diversi. E’ il caso delargentino, universo variopinto e affascinante pronto a sbarcare e schiudersi per una nuova iniziativa organizzata e promossa dall’insegnante Anna Marzi a Palazzo Ducale, in sala della Resistenza. L’ingresso è libero. L’appuntamento è per sabato pomeriggio con inizio alle 17 e l’evento è intitolato “Ilnella: perché?“ proprio per sottolineare la potenza espressiva e gli insegnamenti in un contesto così importante, quale quello che vede al centro ladelle nuove generazioni. "La conferenza sarà rivolta soprattutto a studenti, genitori e operatori scolastico – spiega Anna Marzi – Ilsi rivela un ottimo strumento educativo e formativo. Allenandoci all’abbraccio universale previene la violenza di genere e ci insegna il rispetto dell’altro e di tutte le cose che ci circondano.