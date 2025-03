Ilrestodelcarlino.it - Tamberi salta in alto: "Porto il tutto esaurito nella mia terra"

Schietto, come sempre: "Ci sarebbero state altre migliaia di voci che avrebbero potuto leggere quel testo meglio di me, ma forse poche voci lo avrebbero potuto interpretare come un marchigiano. L’ho letto col cuore, ogni singola parola". Poi l’immancabile battuta. Forse neanche troppo. Una previsione che, in Regione, sperano diventi realtà: "Vi do un consiglio: iniziate a prenotare adesso perché tra un mese non ci sarà più un posto libero". Campione olimpico, mondiale, europeo di sin. Le sue imprese scolpitememoria di tutti e chissà quante altre, sportive, porterà in dote. Ma anche talentocomunicazione, Gianmarco, il protagonista – da testimonial – del nuovo spot di promozione turistica delle Marche. Ieri, ad Ancona, sono stati presentati in anteprima quei sessanta secondi emozionali che racchiudono ladove Gimbo è nato e che ora, grazie alla sua voce narrante e il suo volto, vuol raccontare dentro e fuori dai confini nazionali.