Tajani porterà il caso Trentini al G7 | Parleremo del Venezuela

Ildi Alberto, il cooperante italiano detenuto indal novembre 2024, sbarcherà al G7. Lo ha confermato Antonioin un punto stampa in Quebec, proprio parlando del G7 Esteri. Il ministro ha spiegato che durante il confronto «anche della questione. Noi abbiamo alcuni italiani che sono detenuti ingiustamente, un giovane anche,. Da ieri sono di nuovo in contatto con la mamma. Chiederemo la liberazione immediata di tutti i detenuti politici, di tutti i detenuti ingiustamente e senza motivazione nelle carceri del».Cos’è successo ad AlbertoSecondo le poche notizie che si conoscono sulla vicenda,è arrivato a Caracas come capomissione della sua Ong con cui avrebbe dovuto portare aiuti ai disabili in alcuni villaggi del Paese.