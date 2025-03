Veneziatoday.it - Tajani: «Il caso di Alberto Trentini al G7. Sono in contatto con la madre»

Leggi su Veneziatoday.it

Il ministro degli Esteri Antoniosi è impegnato a portare la questione di, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela dal novembre scorso, al G7 in corso in Canada. «Qui al G7 parleremo anche della questione Venezuela. Noi abbiamo alcuni italiani chedetenuti.