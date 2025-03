Terzotemponapoli.com - Taibi: “Conte è un allenatore che sa ottenere il massimo dai giocatori”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto, direttore sportivo Pistoiese, ex portiere di Milan, Manchester United e Venezia. Di seguito le sue parole.sul Venezia“Guardiamo le partite del Venezia, soprattutto contro le grandi squadre: se la gioca sempre. È una squadra che gioca bene a calcio, anche se fatica a segnare. Anche contro il Como, nell’ultima partita, ha offerto una buona prestazione. Mi ricordo anche la gara contro l’Inter: è una squadra che crea gioco. Giocare a Venezia non è semplice, perché il pubblico si fa sentire e l’atmosfera è molto intensa. Ci sono molte insidie. La squadra di Di Francesco ha una forte identità di gioco, non è una squadra che sta in bassa classifica perché subisce passivamente, ma perché ha difficoltà in alcuni aspetti.