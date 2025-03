Anteprima24.it - Taglio del nastro per lo store Jysk: domani apertura alla cittadinanza

Tempo di lettura: 1 minutoVisita in anteprima per autorità e stampa,delquesta sera per il nuovo punto vendita nel Sannio, a Benevento, di, catena danese che vende “tutto per la casa”. Il quinto punto vendita in Campania disorge in via dei Mulini.Dieci al momento i dipendenti, ma, così ha assicurato la direzione, il numero potrebbe presto crescere. Loaprirà ufficialmente nella mattinata del 14 marzo. All’interno dellasi passa dai prodotti tessili per la casa, alle decorazioni, ai guanciali, ai materassi e completi per il letto. Presenti questa sera aldelil sindaco di Benevento Clemente Mastella l’assessore comunale alle Attività Produttive Luigi Ambrosone e la Retail Manager Maria Stolicna e Serafina Guerrieri Devolepment Cordinator Sud Italia.