Tabacco e nicotina da gengiva tra i giovanissimi spopolano Snus illegale e bustine | cosa sono e quali rischi comportano

Fumare senza combustione, fumo, cenere o odore: ilin polvere da succhiare – noto come– e l’alternativa dellain bustinatra i giovani e i. I motivisemplici: è semplice da usare, può essere facilmente consumato nei luoghi dove non si potrebbe accendersi una sigaretta e ha una concentrazione didi molto superiore alle “bionde” comuni. Conseguenza naturale la sua diffusione tra i più giovani, come dimostrato dal caso delle due 13enni di Ferrara finite in ospedale dopo averlo consumato. Con effetti psicoattivi fortissimi che portano alla dipendenza: non è un caso che il mercato globale sia in continua espansione, dai 763 milioni nel 2022 a 1 miliardo e 230 milioni nel 2030. In Italia, rivela uno studio Espad del Consiglio nazionale delle ricerche, nel 2024 ne ha fatto uso il 4% degli studenti.