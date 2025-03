Puntomagazine.it - Supporto ai cittadini: attivo l’HUB del Palatrincone e servizio navetta

Un nuovo punto di riferimento per l’assistenza e il trasporto per i, con ildele il.Per offrire assistenza alla popolazione, è operativodel, raggiungibile grazie a undi navette che collegano le seguenti aree di attesa:Lungomare PertiniLargo del RicordoParco Urbano Via Vecchia delle Vigne (C9)Agnano Pisciarelli Via PaolellaLe navette sono disponibili dalle ore 19:00 alle ore 9:00.Assistenza dedicata aicon fragilitàIcon difficoltà a lasciare la propria abitazione possono riceverea seconda della loro situazione specifica.Casistica Tipo A: persone con disabilità o necessità sanitarie in carico al Sistema Sanitario regionaleLe persone con disabilità o esigenze sanitarie particolari, già seguite dal Sistema Sanitario, possono ricevere aiuto attraverso queste procedure:Il cittadino o il caregiver contatta il 118 per richiedere assistenza e fornire tutte le informazioni necessarie.