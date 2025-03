.com - SuperG La Thuile: vince Aicher, Goggia seconda e Brignone terza

(Adnkronos) – Le più attese erano le italiane, ma neldi Lala migliore è stata la tedesca Emma, giunta al secondo successo in carriera, dopo la vittoria nella discesa di Kvitfjell. Con la partenza abbassata, il tempo finale è di 57?89, solo 6 centesimi meglio di Sofia, che conquista il podio numero 61 della carriera, e precede Federica, staccata di 39 centesimi dalla. Per la valdostana arriva il podio numero 81, a meno 7 dal record di 88 podi di Alberto Tomba, e arrivano altri 10 punti recuperati a Lara Gut-Behrami, oggi quarta, nella classifica di(515 per l’elvetica, 470 per l’azzurra). Sofiaè ancora in lizza per la coppa di specialità, visto il suo distacco di 129 punti a due gare dal termine della stagione. Mentre nella generale,sale a 1354, contro i 1022 di Gut-Behrami, per un divario che si allarga a 332 punti quando mancano quattro gare utili per le due contendenti prima dell’assegnazione della Coppa del mondo assoluta.