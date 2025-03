Bergamonews.it - Super Sofia Goggia! La Thuile le sorride, seconda nel Super G: podio italiano con Brignone

La(Val d’Aosta). Rispetto ai giorni scorsi il meteo è stato più clemente, fin dalle prime ore del mattino un timido sole ha fatto capolino tra le montagne. Ed è stata una bella giornata anche per, che ha chiusonella prova diG sulla neve di La.Una prova praticamente perfetta per la campionessa bergamasca: velocissima nella parte centrale, ha perso qualche centesimo nel tratto finale con un salto leggermente scomposto. Al traguardo sono solo 6 i centesimi di distacco dalla tedesca Eva Aicher, vincitrice di giornata in 57?89.La pista era la Franco Berthod-3: piuttosto breve, con 30 porte e un dislivello di 475 metri. La neve, scivolosa (diverse le cadute, tra cui Vonn e Cornelia Hütter che sembrava destinata ad una grande prova), ha complicato e non poco i piani delle atlete.