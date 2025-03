Amica.it - Suor Costanza porta scompiglio nella casa famiglia e una notizia per Azzurra: le anticipazioni della terza puntata di "Che Dio ci aiuti 8"

C’è una scelta molto imporante cheè chiamata a compiere in questadi Che Dio ci8. Cosa farà la nostraa preferita? Il dilemma che scuote il personaggio interpretato da Francesca Chillemi è al centro dei due nuovi episodiserie in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming su RaiPlay. Dove si possono recuperare anche le puntate precedenti.Il ritorno diAd aiutarea decidere se rimanere a Roma o andare in missione in Perù, stasera arriva alladel sorriso una vecchia conoscenzaserie:, interpretata da Valeria Fabrizi. «È un ritorno in punta di piedi perché io non ci dovevo proprio essere», ha svelato l’attrice in un’intervista tv.