Sulle tracce del tempo. La via Francigena del Sud

Da alcuni anni è in atto il rispristino dell’antica viadel Sud, nel tratto che da Roma scendeva verso Brindisi, percorrendo sentieri che attraversano boschi incontaminati, facendo tappa nei caratteristici borghi del Sud Italia. Percorrere la Viadel Sud è un altro di quei momenti particolari che si vivono camminando lungo i “sentieri della storia” che caratterizzano il Parco Regionale dei Castelli Romani: sensazioni che ci riportano ai secoli passati quando questo sentiero era percorso dagli antichi pellegrini che da Roma raggiungevano Brindisi per imbarcarsi verso la Terra Santa. Castel GandolfoPartiamo da Castel Gandolfo (piazza della Libertà), davanti all’imponente Palazzo Pontificio, del 1628 sede delle vacanze dei papi, con al centro la fontana attribuita a Gian Lorenzo Bernini e in fondo la chiesa di San Tommaso d Villanova con la maestosa cupola eretta dal Bernini nel 1661.