Nerdpool.it - Suikoden I&II HD Remaster è ora disponibile!

Leggi su Nerdpool.it

Konami ha annunciato l’uscita diI&II HDGate Rune e Dunan Unification Wars,ora su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC tramite Steam, Microsoft Games ed Epic. Per celebrare il ritorno di questi classici RPG, i talent di Critical Role saranno in diretta l’11 marzo con un episodio One-Shot ispirato alla saga.Un classico rinnovatoLanciata nel 1995, la serieha conquistato gli appassionati con la sua profonda narrazione e il vasto cast di personaggi. Questamantiene intatta la storia originale, arricchendola con una serie di miglioramenti grafici e sonori:Grafica migliorata: ambienti rinnovati con nuovi effetti visivi per luci, ombre, fumo e animazioni più fluide.Nuovo design dei personaggi: i ritratti sono stati ridisegnati in HD da Junko Kawano, artista originale del primo