"Sugarino". La big band nata al liceo

Bigsi prepara a calcare le scene del teatro Binario 7, venerdì 21, alle 21. Special guest della serata Ilja Reijngoud, un trombonista jazz olandese, compositore, arrangiatore e insegnante di musica, conosciuto in tutta Europa e negli Stati Uniti.Project è un contenitore di progetti jazz, animato dall’entusiasmo di una ventina di giovani strumentisti, provenienti dalmusicale Zucchi di Monza e da vari conservatori. Presentandosi in formazioni diverse, dal trio alla big, l’associazione organizza jam session, workshop, concerti con grandi professionisti della scena musicale, oltre che iniziative di commistione tra il jazz e le altre arti. L’idea nasce alZucchi sin dall’ottobre 2020, in pieno lockdown pandemico. Ad un primo gruppo di soli tre liceali si aggiungono compagni di diverse età, formando una compagine di venti giovani strumentisti che fanno le prove al Centro civico San Gerardo.