Su difesa Ue tensione Meloni-Lega, Palazzo Chigi nega contrasti

Roma, 13 mar. (askanews) – Se non c’è stato nessun “contrasto” o scontro tra Giorgiae i leghisti Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini (come assicurano insiemee Mef), sicuramente lacomune europea e il piano “ReArm Europe” continuano a crearetra gli alleati di governo. In particolare in vista delle comunicazioni di Giorgiamartedì prossimo in Senato, prima del Consiglio europeo, quando ci sarà da presentare una risoluzione su cui è molto difficile trovare la quadra. Certo non ha contribuito a distendere il clima la riunione del Consiglio federale dellaconvocata in concomitanza del Cdm per discutere, tra l’altro, proprio del tema della pace in Ucraina e della. Motivo per cui Salvini si è trattenuto poco alla seduta e avrebbe avuto solo un breve scambio di opinioni con la premier.