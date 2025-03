Lanazione.it - Su di noi, la nostra storia, il tour mondiale di Pupo per i 50 anni di carriera al Mengo

Arezzo, 13 marzo 2025 – Su di noi, la, ildiper i 50die i 70 di Enzo Ghinazzi, al Prato di Arezzo ad ingresso gratuito per la serata finale delMusic Fest 2025. E questo che ha in serbo Pacozzi per chiudere la 21esima edizione del festival domenica 13 luglio. Sei serate dall’8 al 13 luglio che porteranno il meglio della musica e deinella confermata location del Prato di Arezzo. “Quest’annofesteggia due importanti ricorrenze, compie 70e ha iniziato 50fa la sua– dice il sindaco Ghinelli – e per l’occasione lancia il suoproprio da Arezzo. E’ un piacere dargli il benvenuto ci farà l’onore di essere alla serata finale del, un evento gratuite, ci fa piacere ed è un onore visto il grande legame dicon Arezzo, ancora una volta certificato”.