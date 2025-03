Quotidiano.net - Studi classici, La Sapienza prima al mondo

L’università Ladi Roma (in foto) è laalneglimentre il Politecnico di Milano si conferma il primo ateneo italiano, conquistando il 111esimo posto nella classifica globale. L’edizione 2025 del report QS World University Rankings by Subject attesta per il quinto anno consecutivo ilto assoluto dell’università della Capitale nella materia ‘classics and ancient history’ con il punteggio di 99.1 e quello nazionale in due aree tematiche su 5: arts & humanities e natural sciences, rispettivamente al 40esimo e 61esimo posto mondiale. L’Italia si colloca così al settimo posto per numero di voci in classifica e per numero di università classificate. A livello globale, sono tre le università italiane a comparire tra le prime centocinquanta. Oltre al Politecnico milanese compare Laal 132esimo posto e l’Alma Mater di Bologna al 133esimo.