Strasburgo va alla guerra contro gli Usa di Trump

Standorilevanza nel turbinio delle agenzie potrebbe esser definito “l'altro voto”, di peso apparentemente minore rispetto al libro bianco della difesa e il piano Rearm Eu. Invece non è così. Il via libera dell'Europarlamentorisoluzione sull'Ucraina ha segnato, infatti, un posizionamento dell'assemblea rispetto a un passaggio cruciale del conflitto, quello in cui il Paese aggredito, nel vertice di Riad, ha accettato una tregua parziale di 30 giorni (ora si attende il responso della Russia). Proprio su questa evoluzione, arrivata nella serata (ora italiana) di martedì, il Ppe aveva presentato un emendamento verbale in plenaria, poi approvato e aggiunto al testo, per accogliere favorevolmente «la dichiarazione congiunta di Ucraina e Stati Uniti a seguito del loro innel Regno dell'Arabia Saudita», la tregua di un mese e «la ripresa dell'assistenza militare e della condivisione di intelligence degli Stati Uniti».