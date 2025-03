Quifinanza.it - Straordinari non autorizzati, l’azienda deve comunque pagarli?

Leggi su Quifinanza.it

La maggiorazione dello stipendio dovuta all’effettuazione di ore dio pare un’ovvietà considerando le norme di legge sull’orario di lavoro e quanto previsto dai singoli Ccnl. Ma è davvero sempre così? In tutti i casi pratici a un tempo maggiore passato in ufficio corrisponde una busta paga più alta? Oppure c’è qualche situazione in cuipuò negare, a ragione, il pagamento di un compenso maggiorato?Di regola, glidovrebbero esserecon accordo specifico, in modo espresso e in anticipo, ma ci sono vari esempi concreti in cui il dipendente hadiritto a essere pagato per le ore di lavoro in più. Un po’ come dire che la sostanza prevale sulla forma e sull’assenso formale del capo.D’altronde, l’art. 2108 del Codice Civile afferma categoricamente che il dipendente ha diritto a una retribuzione maggiore per le ore dio.