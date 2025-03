Stop alle aggressioni al personale sanitario | due flash mob con la Fp Cgil

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Un grido forte contro la violenza sugli operatori sanitari. A lanciarlo è stata la. Si è tenuta la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari: nell’occasione, la Fpa Firenze ha organizzato duemob, uno all’Aou Careggi e uno all’ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli, in cui sono stati esposti cartelli e distribuiti adesivi con lo sloganale socio, insieme alla distribuzione di volantini informativi.I numeriAlll’Aou Careggi, nel 2024 sono stati vittima di(oltre 30 fisiche, il resto verbali) 150 operatori (in maggioranza donne), in larga parte infermieri/e, seguiti/e da medici e Oss. Il tipo di aggressore spesso è il paziente, in casi meno frequenti è un parente o un caregiver.