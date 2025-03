Terzotemponapoli.com - Stile Tv: Napoli, ora ogni partita sarà difficile da vincere. Scudetto? La Champions è già un successo

Alessio:non è semplice, ma ilè metallizzato, è consapevole di giocarsi l’obiettivo finaleNaldi aTV: “, De Laurentiis gestione perfetta!? Laè già un”ATV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Naldi, ex presidente del“De Laurentiis sta dimostrando nella gestioneun’attività perfetta perché oggi i bilanci lo dicono e i risultati hanno seguito ilche ci auguriamo diventi costante per i tifosi del. Seci può credere quest’anno? Da tifoso, dico che già far parte della prossimaLeague è già un”. ATV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Alessio, vice storico di Antonio Conte“Sotto pressione, Antonio riesce a rispondere e coinvolgere tutti nell’obiettivo che si è prefisso.