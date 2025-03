Lettera43.it - Stellantis propone a 200 lavoratori Maserati di andare in Serbia per la Grande Panda

Sei mesi ina produrre lainvece di restare fermi in cassa integrazione. È questa la proposta definita «reale e su base volontaria» cheha avanzato a inizio marzo ai quasi 200dell’impianto di produzione dia Modena. A confermarlo è stato il portale Milano Finanza, che ha intervistato la segretaria della Fiom Modena Stefania Ferrari. Quest’ultima ha spiegato come l’idea non possa «certo essere la soluzione» ai problemi chesta affrontando nella gestione dei dipendenti del suo marchio di lusso.nel 2024 ha venduto quasi il 50 per cento in meno di auto rispetto all’anno precedente.Laa Bruxelles (Getty Images).ha cancellato la MC20 Folgore in versione BevTanto che il marchio è stato costretto a cancellare un modello elettrico al 100 per 100.