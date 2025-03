Liberoquotidiano.it - Stefano Pioli, sfregio al Milan. "Torna in Italia, pare che...", tam tam impazzito

Un k.o. a Firenze potrebbe costare la panchina a Thiago Motta, rimpiazzato da un traghettatore fino a fine stagione. Se l'italo-brasiliano rimanesse, l'esito potrebbe comunque essere lo stesso a fine campionato, dato che l'ex allenatore del Bologna non ha convinto. L'ultimo nome spuntato per rimpiazzarlo alla Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere, che tenterebbe il Chief Official Football, Cristiano Giuntoli. Tra Conte e Gasperini salgono le quotazioni anche dell'ex tecnico del, che nel suo curriculum può vantare anche la staffetta con Gaetano Scirea nella finale di Coppa Intercontinentale del 1985. Dall'Arabia, attualmente impegnato con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, vorrebbere in. Conosce la Juve e l'ha vissuta da dentro, ritagliandosi spazi qua e là (57 presenze in 3 stagioni) tra i campioni degli anni Ottanta.