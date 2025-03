Tvpertutti.it - Stefano De Martino «solo bello»: la gaffe di Garrison, Balivo cerca di rimediare

Decontinua ad essere al centro delle discussioni a La Volta Buona di Caterina. Quasi ogni giorno, qualunque ospite del programma post prandiale di Rai1 sembra avere il diritto di dire la propria sul conduttore di Affari Tuoi. Prendendo in considerazione la puntata odierna, il suo nome è finito al centro di una polemica inaspettata dopo un commento diRochelle, storico insegnante di Amici di Maria De Filippi.Decrea polemiche: critiche sui socialIl coreografo americano ha definito la bellezza diDeuna sorta di "croce". Nel dettaglio, l'aspetto estetico del conduttore potrebbe addirittura oscurare le sue capacità artistiche e professionali: "È talentuoso, carismatico, sa fare tante cose", sottolineando però come la sua avvenenza finisca sempre per essere il primo tratto distintivo notato dal pubblico.