Ternitoday.it - Stefano Bandecchi contro la Lega, archiviato il processo per diffamazione per il sindaco di Terni

Leggi su Ternitoday.it

Nessuna. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di, Barbara Di Giovannantonio, oggi ha disposto l’archiviazione nel merito del procedimento che vedeva indagato ilper alcune affermazioni fatte via social in replica a un intervento della.