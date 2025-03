Stefania Ranzato, Lady Cyber fa un passo indietro e diventa consigliera. E alla poltrona come ad spunta l'ex 5 stelle Artini

Leggi su Open.online

Finita nell’occhio del ciclone per l’inchiesta sulla Sogei (per cui risulta indagata insieme all’ad Cannarsa),, fa un. Oggi ha lasciato la carica di amministratrice unica della sua Deas costituendo un cda in cui è semplicee chiamandopresidenza un generalissimo che è stato capo di stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica: Enzo Vecciarelli. Vecciarelli ha svolto il suo incarico di Capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2018 al 2021, quello di Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, dal 2016 al 2018 ed in precedenza ha ricoperto importanti ruoli nell’ambito del Segretariato Generale della Difesa,capo del Reparto dei Programmi di Armamento e prima ancora quale Vice-Capo reparto della politica militare. «Ho accolto con grande piacere la richiesta di presiedere il Consiglio di amministrazione di DEAS, una società che considero un’eccellenza nel settore dellasecurity», ha commentato il Presidente Gen.