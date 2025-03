Fanpage.it - Stefania Orlando in lacrime con Lorenzo Spolverato al GF: “Non volevo farti del male, potresti essere mio figlio”

questa mattina ha fatto un passo versoal GF. Tra lesi è scusata per averlo ferito: "Non voglio vedere la gente che staper colpa mia", le parole. Poche ore prima il modello saltava sul letto della sua inquilina con le scarpe per dispetto, ma a lei ha risposto: "Non penso che tu fuori da qui sia cattiva e vipera".