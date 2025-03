Stato di mobilitazione generale per i Campi Flegrei Il ministro Musumeci | Pronto a firmare il decreto

Leggi su Ildenaro.it

“Ho ricevuto la richiesta di decretazione dellodinazionale, nelle prossime ore firmerò il”. Lo ha detto ilper la Protezione civile Nello, intervenuto a Rainews24. “E’ il presidente della Regione Campania – ha riferito Musumecei – che per legge deve avanzare la richiesta di decretazione dellodinazionale. Ho ricevuto mezzora fa la richiesta e nelle prossime ore, dopo una breve istruttoria che deve fare il Dipartimento di Protezione civile che ci sta già lavorando, firmerò ilper la dichiarazione dellodi”.Il sindaco di Bacoli: Uno strumento fondamentaleLa richiesta dellodial Dipartimento della protezione civile nazionale, suggerita dal Comitato coordinamento soccorsi per il bradisismo ai, per Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, uno dei comuni maggiormente coinvolti dal fenomeno, e’ “uno strumento fondamentale, perche’ abbiamo bisogno di piu’ volontari, di maggiore capacita’ di dare supporto alla popolazione, a chi e’ in casa e a chi dovra’ uscire fuori, quindi c’e’ bisogno di affrontare in modo sinergico, come stiamo facendo, una fase particolare dell’esperienza bradisismica”.