Oasport.it - Startlist superG La Thuile 14 marzo: orario, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Venerdì 14si disputerà il secondofemminile di La, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Dopo il primo atto nella velocità andato in scena giovedì, sulla pista valdostana si gareggerà nuovamente in questa specialità, l’ultima primafinali di Sun Valley. Si preannuncia grande spettacolo in terra italiana, ricordiamo che in caso di avversità meteo questa gara slitterà a sabato 16, ultima occasione di recupero prima della trasferta in terra statunitense.Federica Brignone si presenterà all’appuntamento dopo il terzo posto ottenuto giovedì e avrà a disposizione il primo match point per conquistare la Sfera di Cristallo: la 34enne si presenta con 332 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami e potrebbe fare festa in casa.