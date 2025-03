Secoloditalia.it - Starlink in Italia? Ciriani sgombra il campo dalle speculazioni: “Nessun contratto firmato con SpaceX”

Lucamette i puntini sulle “i” e spegne le polemiche su. In Senato, rispondendo a un’interrogazione del Partito Democratico, il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha chiarito che «non è stato istituito alcun tavolo tecnico operativo presso la presidenza del Consiglio per concedere ala gestione delle infrastrutture di connessione e telecomunicazione delle sedi diplomatichene o delle stazioni mobili delle navi militari». Una dichiarazione netta, che smentisce ogni ipotesi di accordo tra il governono e la società di Elon Musk.affidamento di infrastrutture criticheha ribadito che «non c’è stato l’affidamento da parte del governo di infrastrutture critiche del Paese a». Una rassicurazione che fa eco a quanto già espresso dalla premier Giorgia Meloni: «Ogni eventuale ulteriore sviluppo su questa questione sarà gestito secondo le consuete procedure».