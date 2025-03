Ilfattoquotidiano.it - “Stanno abbandonando rifiuti davanti a casa mia”: parte la denuncia, ma il colpevole è il padre di chi ha segnalato

Segnalazioni indignate, richieste di intervento immediato per poi scoprire che il responsabile dell’abbandono diera in famiglia. Un residente di Ardea aveva più volteto al Comune la presenza di immondizia lasciataalla sua abitazione, chiedendo provvedimenti contro il. Ma quando i vigili urbani hanno analizzato i filmati del sistema di videosorveglianza, è emerso che a gettare i sacchi era ildello stessonte. Tramite l’uso dell’e-killer, un sistema di videosorveglianza mobile basato sull’intelligenza artificiale, nascosto tra i cumuli di, ha immortalato l’uomo mentre lasciava ripetutamente sacchial cancello. Quando gli agenti hanno mostrato le immagini, il residente è rimasto stupito, non immaginando che l’“incivile” fosse proprio il