Lanazione.it - Stangata per l’ex giudice Bufo. Danno d’immagine da 270mila euro

La sua condotta ha rappresentato un graveper il Ministero della giustizia e per il Ministero dell’economia. E cosìdel tribunale di Lucca, Pisa e Massa, Roberto, 64 anni, dovrà mettere mano al portafogli e risarcire oltrein seguito alla vicenda delle aste giudiziarie “pilotate“ che lo vide clamorosamente alla ribalta tra il 2018 e il 2021. Un caso sconcertante, conclusosi nel dicembre 2021 con un patteggiamento a 4 anni e due mesi di reclusione per corruzione in atti giudiziari e falso di fronte al gup di Genova, pena poi divenuta definitiva percon sentenza della Cassazione. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana l’ha infatti condannato adesso al risarcimento deldi 144.308in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.