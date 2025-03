Metropolitanmagazine.it - Stalking a Manuel Bortuzzo, la Procura ha chiesto una condanna di un anno e quattro mesi per Lulù Selassiè

Ladi Roma haunaa une 4per, al secolo Lucrezia Hailé, sedicente principessa etiope, accusata diai danni. Secondo l’accusa, la donna avrebbe perseguitato il campione di nuoto paralimpico fino a minacciarlo di morte. La relazione fra i due era iniziata durante il reality del Grande Fratello Vip e finita poco dopo. La 26enne però non ha accettato la conclusione del rapporto iniziando ad avere atteggiamenti vessatori e aggressivi versoche l’ha denunciata per atti persecutori: per questo la ragazza è stata sottoposta a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.I fatti vdall’aprile 2022 all’aprile 2024. Selassié avrebbe seguitoanche in ospedale, a Latina, insultando i medici che non le permettevano di entrare in sala operatoria e prendendo a calci la porta.