Napolitoday.it - Ss7 quater in tilt lunedì 9 marzo

Leggi su Napolitoday.it

infernale sulla SS7, quello della mattinata dello scorso 9, con auto in coda e traffico ina causa di incidenti in entrambi i sensi di marcia, uno dei quali all’altezza dello svincolo di Varcaturo in direzione Roma, nonché per lavori sui sistemi di rilevazione della.