Squalificata Grande Fratello la bomba su Chiara scoppia a poche ore dalla diretta

Cainelli, una delle concorrenti più discusse del, si trova in una situazione molto delicata in vista della puntata di giovedì 13 marzo. Nell’ultimo televoto dei preferiti,è stata premiata con meno dell’1% delle preferenze, un risultato che la mette in una posizione critica. Amica di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la concorrente rischia seriamente di essere eliminata durante il prossimo appuntamento del reality show, visto che attualmente si trova in nomination insieme a Helena Prestes e Stefania Orlando.Secondo le ultime indiscrezioni e sondaggi, sembra chesia la più favorita a lasciare la Casa, con la maggior parte del pubblico che sembra orientato verso la sua eliminazione. Ma non è solo il televoto a mettere a rischio la sua permanenza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.